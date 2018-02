PSG : Emery a une excuse en béton pour son interview mystérieuse à Marca

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

A l’approche du huitième de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid, le moindre écart peut se transformer en polémique.

Joueurs, entraîneurs et dirigeants du Paris Saint-Germain le savent, d’où leur prudence face à la presse ces derniers jours. Mais cela n’a pas empêché Unai Emery de livrer quelques confidences sur la gestion de Neymar. Dans un long entretien accordé à Marca, le coach parisien explique notamment que l’attaquant brésilien a parfois besoin d’être calmé lorsqu’il décide de partir seul vers le but adversaire. Une sortie médiatique étonnante à une semaine d’un grand rendez-vous européen.

L’Espagnol a donc accepté de s’expliquer en conférence de presse. « C’est une interview qui date d’un mois, a révélé Emery. Tous les journalistes peuvent sortir des choses vraies ou fausses. Quand ils ont parlé il y a trois semaines en Espagne et en France de Neymar et du Real, le président a dit stop, non. Les joueurs sont ensemble, en confiance. » Autrement dit, le PSG n’est absolument pas perturbé par ce genre de manœuvres.