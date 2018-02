PSG : Emery se confie à la presse espagnole et se lâche sur Neymar

Dans : PSG, Ligue 1, Liga.

A moins d’une semaine du fameux match entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, le bras de fer aussi sportif que médiatique au niveau des deux clubs bat son plein.

Ce jeudi, c’est Unai Emery qui a accordé une longue interview à Marca, et a mis les choses au clair notamment en ce qui concerne Neymar. Par le passé, l’entraineur parisien s’est souvent vu reprocher une trop grande frilosité à chanter les louanges du Brésilien, désormais la méga-star d’un club qui en compte d’autres. Et si cette fois-ci, Emery a bien fait comprendre que l’ancien barcelonais était son atout offensif numéro 1, il a quand même bien fait comprendre sa manière de voir les choses, à savoir que le PSG ne pouvait pas se limiter à Neymar.

« Il est vrai que Neymar est né pour être un crack, son talent peut le faire grandir, lui et son équipe. Je n’ai jamais eu quelqu’un comme lui et je suis très reconnaissant de pouvoir l’entraîner. Maintenant, ce que nous cherchons, c’est un bénéfice collectif de sa présence. Neymar a fait un pari sportif, en quittant la zone de confort qu’il avait à Barcelone, et il doit mériter ce respect. C’est un processus en cours. Il a envie, il a faim. Le PSG a de la chance de l’avoir et Ney a de la chance d’être dans une équipe qui l’aidera à briller personnellement tout en atteignant des objectifs collectifs. Il a un grand cœur et les discussions que j’ai eues avec lui ont toujours été positives. Il m’a toujours dit qu’il était venu ici pour aider, avec humilité. Il a une grande responsabilité dans notre jeu, et parfois même, nous devons limiter ses excès. Nous disons : calme toi, Ney. Quand l’équipe doit accélérer ou marquer, il cherche à le faire parce qu’il en a la capacité », a souligné un Unai Emery qui rêve d’un jeu offensif encore plus fluide, ce à quoi Neymar n’aide pas toujours, même s’il est impossible de contester son talent et son efficacité.