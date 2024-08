Le PSG fonce sur deux pistes low-cost en défense

Dans : PSG.

A la recherche de doublures sur les postes de latéral droit et de latéral gauche d’ici la fin du mercato, le PSG souhaite rapidement se positionner sur deux jeunes joueurs, à savoir Bradley Locko et Lutsharel Geertruida.

Après avoir finalisé les signatures de Joao Neves et de Désiré Doué, le Paris Saint-Germain va devoir mettre un nouveau coup de collier dans la dernière quinzaine du mercato afin de compenser les manques encore visibles dans l’effectif de Luis Enrique. Le coach du PSG aimerait toujours recruter un joueur offensif au profil dynamiteur sur le côté et dans cette optique, les pistes Jadon Sancho et Kingsley Coman sont évoquées. Il est également important pour l’ancien sélectionneur de la Roja de doubler les postes de latéral gauche et de latéral droit afin de compenser d’éventuelles absences au cours de la saison d’Achraf Hakimi et de Nuno Mendes. Pour ces deux postes, le Paris SG ne recherche pas des titulaires en puissance et par conséquent, il n’est pas question pour Luis Campos de se ruiner.

C’est ainsi que deux pistes improbables et assez low-cost à l’échelle du club de la capitale sont actuellement creusées par l’état-major parisien. A gauche, la piste Bradley Locko prend de l’ampleur. Elu meilleur joueur latéral gauche de Ligue 1 la saison dernière après une saison aboutie à Brest, l’international espoirs français a de plus en plus de chances de rejoindre la capitale selon PSG Inside Actu, qui affirme que les discussions devraient s’accélérer la semaine prochaine entre les deux clubs. De son côté, Bradley Locko a d’ores et déjà donné son feu vert pour rejoindre le PSG. Brest ne fermera pas non plus la porte à son latéral gauche, à condition bien sûr que Paris s’aligne sur les demandes du club breton, qui n’ont pas encore filtré.

Le PSG va accélérer pour Locko et Geertruida

A droite, une piste évoquée en début de mercato refait surface, celle menant à Lutsharel Geertruida du Feyenoord Rotterdam. L’international néerlandais de 24 ans est de nouveau une cible de premier ordre du Paris SG sur le marché des transferts selon notre confrère Romain Collet-Gaudin. On ignore pour l’instant si les négociations ont repris avec le club d’Eredivisie et si Luis Campos a soumis une offre pour recruter Geertruida, mais le Néerlandais aux 11 sélections avec les Oranje semble aujourd’hui la piste n°1 pour devenir la doublure d’Achraf Hakimi. A n’en pas douter, ces deux pistes ne feront pas grimper les supporters du PSG au rideau et ils sont d’ailleurs nombreux à exprimer leurs doutes sur les réseaux sociaux.

Mais pour Luis Enrique, l’équilibre du groupe est crucial et en ce sens, il ne souhaite pas faire venir des titulaires en puissance qui menaceraient Nuno Mendes et Achraf Hakimi, lesquels sont considérés comme des joueurs clés de l’entraîneur espagnol au PSG. Reste maintenant à voir si les transferts de Locko et de Geertruida se concrétiseront et si oui, pour quel prix.