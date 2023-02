PSG : Ekitike une fraude, les attaques sont violentes

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est revenu de très loin ce dimanche pour battre le LOSC (4-3) en Ligue 1 au Parc des Princes. Rentré en jeu au moment de la blessure de Neymar Jr, Hugo Ekitike a encore été décevant.

Recruté l'été dernier en provenance de Reims pour plus de 35 millions d'euros, Hugo Ekitike savait que son monde changerait en arrivant au PSG. Mais l'attaquant de 20 ans peine toujours autant à faire la différence sur le terrain. Et en dehors, selon Le Parisien, il agacerait ses coéquipiers pour avoir pris la grosse tête. Auteur de 4 buts en 23 rencontres disputées toutes compétitions confondues avec le PSG cette saison, Ekitike stagne. Remplaçant ce dimanche contre Lille, l'ancien de Reims a néanmoins pu profiter de la blessure de Neymar pour avoir du temps de jeu. Mais on ne peut pas dire que sa rentrée ait changé quoi que ce soit. Bien au contraire même.

Ekitike inquiète de plus en plus au PSG

Luis Campos à JP Caillot (pdt de Reims) quand il a une nouvelle fois vu une entrée catastrophique d’Hugo Ekitike et qu’il va devoir lui lâcher 40M en juin pic.twitter.com/2oUmqgZ7IO — John B. Foot ⚽️ (@StekBullison) February 19, 2023

Sur les réseaux sociaux, le niveau de jeu affiché par Hugo Ekitike commence à sérieusement inquiéter, alors que les blessures s'enchainent au PSG et que le club de la capitale a besoin de pouvoir compter sur tous ses joueurs. Via Twitter, on pouvait notamment voir comme commentaires sur le Champenois : « Ekitike la conduite de balle.. la dernière fois que j’ai vu un truc similaire c’était en 2005 pdt les émeutes à Grigny » ; « Ekitike c'est Snoop Dogg qui s'est trompé de soirée. » ; « Soit sincère et Retweet si tu pense que t’es plus fort que Hugo Ekitike » ; « Doublé de Kalimuendo avec Rennes pendant que Hugo Ekitike cherche quel trend faire pour son prochain tiktok » ; « Ekitike faut le vendre au PSG basket rapidement. » ; « Premier à défendre la stabilité, mais là, Paris touche le fond. Terrible série pour Galtier. Verratti cataclysmique. Ekitike au fond de la cave de la confiance en soi » ou encore « Ekitike c'est l'attaquant le plus nul qu'on ait recruté depuis le Brésilien Christian sur la tête des gosses j'ai jamais vu ça, incroyable il joue avec des timberland ». Hugo Ekitike, plus critiqué que jamais au PSG, aura encore une carte à jouer en cette fin de saison. La semaine prochaine contre l'OM, il devrait encore avoir une chance de briller. Mais la situation devient de plus en plus critique pour le jeune attaquant, qui a tout de l'erreur de casting pour le moment.