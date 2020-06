PSG : Dybala successeur de Neymar, c’était chaud

Dans : PSG.

Il y a tout juste un an, Neymar était proche d’un retour au FC Barcelone mais finalement, Leonardo a refusé les avances catalanes.

Afin de se prémunir d’un potentiel départ de sa star brésilienne, le Paris Saint-Germain avait tout de même engagé un certain nombre de discussions avec de grandes stars du ballon rond. Parmi elles, on y retrouvait Paulo Dybala, lequel était dans une situation assez compliquée à la Juventus Turin. Les rumeurs s’étaient intensifiées au fur et à mesure que le mercato avançait et durant un temps, les supporters du PSG ont vraiment cru à la signature de l’Argentin de la Juventus. Dans une interview accordée à CNN, le partenaire de Cristiano Ronaldo chez la Vieille Dame a confirmé des contacts avancés avec le Paris SG l’été dernier.

« L'année dernière, la Juventus ne voulait pas compter sur moi, ne voulait pas que je continue à jouer ici. C'est à ce moment-là que j'ai été contacté et qu'il y avait des clubs qui s'intéressaient à moi. Parmi ceux-ci, Manchester United et Tottenham. Je pense qu'il y a eu des discussions pendant longtemps, puis le Paris Saint-Germain est également apparu. Je n'ai parlé directement à aucun d'entre eux, mais il y a eu des conversations avec les clubs. Cependant, mon intention à l'époque était de rester. Je n'avais pas eu une bonne année ni un bilan positif au cours des six derniers mois, donc je ne voulais pas partir en laissant cette image parce que je pense que j'ai donné beaucoup de bons moments au club et ce n'était pas juste que je parte comme ça » a indiqué Paulo Dybala avant de lancer un appel du pied… au FC Barcelone. « La vérité est que Barcelone est une énorme équipe dans le monde entier. Avec Messi, ils sont encore plus grands. Ce serait très bien ». Reste maintenant à voir où évoluera le très apprécié Paulo Dybala la saison prochaine. A priori, pas au PSG puisque Neymar et Mbappé sont partis pour rester, au même titre que Mauro Icardi.