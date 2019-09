PSG : Paris et Neymar, le dossier Paulo Dybala revient déjà !

Dans : PSG, Mercato, Serie A, Premier League.

Le mercato estival 2019 n'est pas terminé depuis une semaine que déjà on commence à travailler sur celui de l'hiver 2020 dans la plupart des clubs. Ce dimanche, le Sunday Express affirme qu'après avoir échoué dans la quête de Paulo Dybala, Tottenham pourrait revenir à la charge en janvier prochain, l'attaquant argentin n'étant désormais plus qu'un remplaçant de luxe pour la Vieille Dame, qui lui a même préféré Gonzalo Higuain le week-end dernier contre Naples. Cependant, du côté des Spurs on craint beaucoup le retour du Paris Saint-Germain dans les négociations, Mauricio Pochettino étant persuadé que Paulo Dybala signera à Paris si Neymar doit partir.

Le tabloïd anglais affirme même que le PSG envisage de se faire prêter l'attaquant argentin de la Juventus pour la deuxième partie de la saison 2019-2020 en attendant un possible transfert lors du mercato d'été lorsque l'avenir de Neymar sera enfin clair. Malgré cela, Tottenham reste à l'affût dans ce dossier car après avoir raté une première fois Paulo Dybala cet été, à priori pour des raisons liées au droit à l'image du joueur, le club anglais veut cette fois réussir son coup. Le Paris Saint-Germain est prévenu...