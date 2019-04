PSG : Dugarry fait son son tri et vire 4 joueurs au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Battu par le Stade Rennais en finale de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain se prépare à un mercato très mouvementé.

Aussi bien dans l’organigramme qu’au sein de l’effectif, il risque d’y avoir des bouleversements importants dans la capitale française. Et en attendant l’ouverture officielle du marché des transferts, chaque consultant fait son petit tri. Sur l’antenne de RMC Sport, Christophe Dugarry s’est prêté à l’exercice. Et pour l’ancien attaquant de l’Equipe de France, quatre joueurs n’ont définitivement plus leur place dans l’équipe de Thomas Tuchel.

« Moi, je veux que ce soit les joueurs qui partent ! Il y a des joueurs que je ne veux plus voir à Paris. Kurzawa et Draxler, je ne veux plus les voir. Paredes, 47 millions d’euros, c’est un vol... 47 millions pour ce joueur-là, ça me fait beaucoup rire. Et puis Kehrer, on a compris, pas besoin d’attendre une année où il aurait fait toute la préparation, on a vu, c’est bon. Il est fébrile dans les 1 contre 1, il y a trop de faiblesses » a confié Christophe Dugarry, qui souhaite néanmoins conserver quelques joueurs pourtant critiqués. « Verratti, je veux le garder mais je veux lui mettre des joueurs qui courent autour de lui. Marquinhos et Thiago Silva, je garde aussi » a-t-il expliqué. Reste à voir si les choix du trio Henrique-Al Khelaïfi-Tuchel seront similaires à ceux de Christophe Dugarry.