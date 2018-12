PSG : Dugarry explique comment Tuchel et Neymar lui ont cloué le bec

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Depuis le début de la campagne européenne du Paris Saint-Germain, Christophe Dugarry n’a pas toujours été tendre avec le club de la capitale. Néanmoins, après la victoire contre l’Etoile Rouge de Belgrade, le consultant de RMC Sport était bien évidemment heureux de la qualification pour les 8es de finale. Surtout, il a loué la gestion de Thomas Tuchel, notamment vis-à-vis de Neymar. Un management que le champion du monde 1998 a longtemps critiqué, mais qui porte aujourd’hui ses fruits comme il le reconnaît lui-même.

« J’ai fait partie de ceux qui critiquaient les étreintes de Tuchel avec Neymar, parce que je trouvais qu’elles n’étaient pas en adéquation avec ce que proposait le joueur sur le terrain. Je trouvais qu’il ne faisait pas assez d’efforts, qu’il était un peu suffisant, pas assez collectif. Mais maintenant, je les comprends mieux : c’est ‘On a un pacte tous les deux, tu es en train de me rendre la pareille’. Il a fait les efforts de manière assez incroyable, dans cette position de milieu de terrain. Il a défendu et intelligemment, il n’a pas fait semblant. Il a fait les efforts de replacement pour le bien de son équipe, il a fait l’effort de sprinter vers l’arrière. Le PSG a besoin d’un Neymar qui défend : il est l’exemple, le meilleur joueur de cette équipe » a expliqué Christophe Dugarry, totalement convaincu par l’ancienne star du Barça, et par ricochet, par le management de l’Allemand.