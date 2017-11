PSG : Dugarry est totalement fan de ce nouveau Rabiot

Dans : PSG, Ligue 1.

La position d'Adrien Rabiot dans le dispositif d'Unai Emery au Paris SG a évolué cette saison, l'international français ayant été appelé à remplacer plusieurs fois Thiago Motta comme sentinelle. Et si dans un premier il s'est dit que Rabiot n'aimait pas ce poste trop défensif, au point même de refuser de prolonger son contrat au PSG, ce que le joueur a totalement démenti, les dernières prestations du milieu de terrain ont été très convaincantes.

Pour Christophe Dugarry, Adrien Rabiot a fait le choix d'adapter ce nouveau rôle à ses propres qualités. Et cela fonctionne parfaitement, car le joueur français s'éclate avec Marco Verratti. « Aujourd’hui Rabiot numéro 6, ce n’est pas Thiago Motta numéro 6. Rabiot prend du plaisir parce qu’il peut quand même se permettre de monter et de participer au jeu, il a une compensation. Je trouvais que quand Thiago Motta était en 6, il était vraiment sentinelle et lui ne se projetait jamais. Je pense que Rabiot s’est dit : « Il faut que je joue en sentinelle, mais comme Thiago Motta, c’est à dire rester là devant la défense. » Et ça, ça ne lui plaisait pas, il a envie quand même de se projeter. Là, je trouve qu’il a un équilibre avec ce milieu de terrain ce qui lui permet de faire plus de choses que d’être uniquement une sentinelle qui fait les premières relances. Ce qui fonctionne bien, c’est avec Verratti. Il y en a un qui se projette et l’autre attend. C’est pour ça que Rabiot n’a pas voulu faire du Motta et là en faisant de manière différente, il commence à prendre du plaisir », constate avec satisfaction Christophe Dugarry, satisfait de voir Adrien Rabiot continuer à briller sous le maillot du Paris Saint-Germain malgré ce repositionnement.