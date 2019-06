PSG : Dugarry applaudit enfin une décision d'Al-Khelaïfi

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Une fois n’est pas coutume, le grand retour de Leonardo au Paris Saint-Germain semble faire l’unanimité.

Il faut dire que le Brésilien a laissé de bons souvenirs du côté du club de la capitale. D’abord en tant que joueur entre 1996 et 1997, mais aussi et surtout en tant que directeur sportif de 2011 à 2013. À la base du projet qatari, le manager avait notamment recruté Verratti, Thiago Silva ou Ibrahimovic. Ses successeurs, de Patrick Kluivert à Antero Henrique en passant par Olivier Létang, n’ont jamais réussi à le faire oublier. Par conséquent, Nasser al-Khelaïfi a décidé de reconstituer son duo avec Leo, vu qu’après des passages en Turquie et en Italie, l’Auriverde va revenir au PSG, six ans après son départ. Ce qui ravit Christophe Dugarry.

« C’est une excellente nouvelle. Un patron arrive. Il a un standing, une allure, une façon de parler. Il connaît parfaitement le football. On l’appelait de nos vœux dans les émissions précédentes. D’autres directeurs sportifs sont passés ces dernières années, avec très peu de réussite. Souvent même avec des problèmes avec les entraîneurs. J’espère que le PSG pourra enfin s’attaquer à ses problèmes de terrain », a avoué, sur RMC, le consultant, pour qui la direction du PSG a clairement fait le bon choix en mettant Leonardo à la place d’Henrique. Désormais, le Brésilien devra refaire entrer le PSG dans une nouvelle dimension au mercato, avec le transfert de Matthis De Ligt (Ajax Amsterdam) en ligne de mire.