PSG : Draxler refuse de lâcher son salaire XXL, Al-Khelaïfi enrage

Dans : PSG.

Confronté à des limites financières au mercato, Leonardo est contraint d’être plus malin que jamais afin de renforcer l’effectif du PSG.

Le directeur sportif parisien dispose d’une enveloppe avoisinant les 70 ME pour étoffer l’effectif à la disposition de Thomas Tuchel. Ce chiffre pourra toutefois croitre en cas de départs de joueurs à gros salaire. Par exemple, Leandro Paredes et Julian Draxler, qui jouissent d’émoluments colossaux dans la capitale française, ne seront pas retenus. Mais selon les informations obtenues par Paris Fans, il ne sera pas simple de pousser les indésirables dehors cet été. En l'occurrence, l’international allemand, en fin de contrat au PSG en juin 2021, n’aurait absolument pas l’intention d’aller voir ailleurs.

Ce n’est pourtant pas faute d’être poussé dehors puisque Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi lui ont signifié à plusieurs reprises qu’il n’était plus en odeur de sainteté à Paris, et qu’il serait préférable qu’il aille voir ailleurs au mercato. Courtisé par le Hertha Berlin, l’ancien joueur de Wolfsburg et de Schalke 04 est cependant bien conscient qu’il ne retrouvera jamais un tel niveau de rémunération. Son salaire, estimé à 7 ME par an au Paris Saint-Germain, est tout simplement hors d’atteinte des formations intéressées. Et en ce qui concerne les clubs disposant de gros moyens financiers, ils ne sont tout simplement pas intéressés par le profil d’un joueur qui ne s’est jamais imposé au PSG. Cette saison, l’Allemand n’a disputé que 19 matchs dans la capitale française. Un bilan famélique qui ne pousse pas les clubs potentiellement intéressés à faire des folies pour le recruter. Plus que jamais, la tendance est donc à ce que Julian Draxler dispute la saison prochaine à Paris avant de filer libre de tout contrat en 2021…