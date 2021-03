PSG : Draxler claque la porte du Paris SG

Dans : PSG.

Au lendemain d’un entretien sur le site officiel du PSG où il clamait à quel point il se sentait bien à Paris et était heureux d’avoir retrouvé du temps de jeu avec Mauricio Pochettino, Julian Draxer a pris une décision surprenante.

Après avoir longtemps refusé de partir en raison de son copieux contrat, l’Allemand semblait avoir changé de perspective ces dernières semaines. L’idée de prolonger pour continuer à être utilisé comme un joker intéressant, y compris dans les gros matchs à l’image de sa performance à Barcelone notamment, faisait son chemin, et notamment dans l’esprit de Leonardo. Le directeur sportif du PSG savait en effet très bien qu’en cas de départ de Draxler, il lui serait demandé de recruter un joueur à son poste pour compenser. Mais ce mardi soir, tout est tombé à l’eau. Informateur spécialisé sur le marché des transferts, Nicolo Schira affirme sans l’ombre d’un doute que l’international allemand a décidé de couper les ponts avec le PSG, et de ne pas discuter d’une éventuelle prolongation.

Il quittera donc le club de la capitale à la fin du mois de juin, et sans bien sûr rapporter un centime. Son nom a souvent été annoncé du côté de la Juventus, qui a une passion pour les joueurs gratuits, mais Galatasaray le courtiserait également avec un possible pont d’or. En tout cas, parmi les nombreux dossiers de prolongation, dont beaucoup sont bien engagés, celui de l’Allemand est désormais à conjuguer au passé si cette information devait se conclure. Ce ne sera pas un départ qui bouleversera les fans du Paris SG, même si l’ancien de Wolfsburg a su parfois apporter sa touche technique et son réalisme dans certains matchs délicats. Et derrière, son « revival » avait même mis l’eau à la bouche de Mauricio Pochettino, qui avait conseillé à Leonardo de faire un effort pour retenir son polyvalent milieu de terrain. C’est a priori peine perdue.