PSG : Le nouveau Draxler remercie Pochettino

Dans : PSG.

Dans un entretien pour le site officiel du PSG, Julian Draxler est revenu sur sa bonne efficacité du moment et sur son nouveau rôle sous Mauricio Pochettino.

Recruté en 2017 pour plus de 35 millions d'euros en provenance de Wolfsburg, Julian Draxler n'a jamais confirmé son énorme potentiel avec le PSG. S'il avait réussi à concurrencer Angel Di Maria jusqu'à pousser l'Argentin sur le banc le temps de quelques matchs, le milieu offensif s'est ensuite éteint petit à petit dans la capitale. Malgré des rumeurs de transfert à chaque intersaison, l'international allemand avait décidé de rester à Paris. Il faut dire que son salaire très confortable a certainement pesé dans sa décision. C'est donc une énorme surprise de le voir de nouveau performant avec le PSG depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino.

Un nouveau Draxler depuis Pochettino

Car oui, paradoxalement, c'est depuis le départ de son compatriote Thomas Tuchel que Julian Draxler semble revenir petit à petit à son niveau. Le milieu offensif possède même une statistique étonnante et qui démontre sa qualité technique : sur les quatre tirs cadrés qu'il a tenté en Ligue 1, Draxler a marqué... quatre buts !

« Ça, c’est de l’efficacité ! Après, tout dépend à quel poste je joue. Si je continue à jouer plus offensif, je continuerais à avoir ces opportunités de buts. Je suis un joueur polyvalent qui peut jouer à différents postes en fonction des besoins de l’équipe. C’est donc une bonne statistique pour moi. J’espère continuer à avoir l’opportunité de tirer autant au but. Il y a beaucoup de qualité au poste d’attaquant et de la concurrence à Paris, mais j’arrive toujours à jouer des matches et à montrer mes qualités. Je suis satisfait du rôle que j’ai. » s'est félicité l'Allemand au cours d'un entretien pour le site officiel du PSG. Des récentes performances qui donnent même envie à son entraîneur de voir l'Allemand prolonger son contrat, qui prendra fin au mois de juin. Toutefois, au vu de la concurrence très rude dans le secteur offensif (Neymar, Di Maria, Mbappé, Icardi, Kean, Sarabia...), on imagine mal Julian Draxler poursuivre son aventure au PSG.