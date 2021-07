PSG : Donnarumma un n°1 négocié par Raiola ?

Dans : PSG.

D’accord avec le PSG depuis plusieurs semaines, Gianluigi Donnarumma a explosé à l’Euro, à tel point qu’il a été élu meilleur joueur de la compétition.

Le gardien de l’Italie a pris une dimension supplémentaire durant l’Euro grâce à son envergure et ses réflexes étourdissants. De toute évidence, c’est l’un des très grands gardiens des prochaines années que le Paris Saint-Germain s’est offert avec Gianluigi Donnarumma. Une bonne nouvelle pour Paris bien sûr, qui va tout de même devoir gérer au mieux l’épineuse concurrence entre l’ancien portier de l’AC Milan et le très expérimenté Keylor Navas. Cela ne sera pas simple à gérer, d’autant que Gianluigi Donnarumma est si fort qu’il ne peut pas venir dans la peau d’un remplaçant selon Christophe Lollichon, responsable du département « gardien » à Chelsea, interrogé par Le Parisien.

Le rôle de n°1 négocié par Raiola ?

« Selon moi, Donnarumma ne va pas à Paris pour être numéro 2, pas plus que Navas d’ailleurs. Donc il y a deux solutions, soit il part en prêt, soit il est numéro 1. Il y a deux ans, il aurait pu être challenger, mais là vous ne prenez pas Donnarumma pour le mettre sur le banc. C’est une nouvelle étape qui le rapproche du plus haut niveau dans un club qui veut gagner la Ligue des champions. Mais s’il continue de progresser, ça va être du très très costaud. Un gardien en L1 et l’autre en C1 ? Je ne vois pas Pochettino faire ça, d’ailleurs je n’ai pas souvenir qu’il ait déjà procédé de la sorte. Et je ne pense pas que dans les discussions, Donnarumma et son agent aient évoqué ce type de configuration. Il est champion d’Europe et je ne comprendrais pas qu’il ne joue que le championnat ou la Ligue des champions » a jugé Christophe Lollichon, pour qui Gianluigi Donnarumma débarque dans le costume de titulaire indiscutable au PSG.