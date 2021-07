PSG : Navas ou Donarumma, Pochettino a une tactique

Dans : PSG.

Meilleur joueur de l’Euro 2021, Gianluigi Donnarumma aura bien du mal à accepter un rôle de remplaçant au PSG la saison prochaine.

La situation risque d’être difficile à gérer pour Mauricio Pochettino, qui va disposer de deux très grands gardiens internationaux avec Gianluigi Donnarumma et le très fiable Keylor Navas. Ce mardi, Le Parisien se penche sur ce futur problème de gestion que va rencontrer Mauricio Pochettino. Et le quotidien francilien croit savoir que l’entraîneur du PSG pourrait opter pour une solution susceptible de convenir à Keylor Navas et à Gianluigi Donnarumma. L’ancien manager des Spurs songe à diviser le temps de jeu des deux gardiens en fonction des compétitions en faisant de Donnarumma le titulaire en Ligue 1 et en maintenant sa confiance à Navas pour les rencontres de Ligue des Champions.

« Pour le technicien, ce choix serait le moins dangereux, avec une répartition du temps de jeu pour chacun et l’assurance qu’aucun ne perde sa place en sélection. Comment imaginer désormais Donnarumma débarquer au Mondial 2022 où l’Italie sera l’une des favorites dans la peau d’un remplaçant en club ? » note Dominique Sévérac, qui estime que Mauricio Pochettino pourrait également copier Thomas Tuchel lors de la saison où Gianluigi Buffon et Alphonse Aroela ont cohabité, la solution du « non-choix », c’est-à-dire une concurrence ouverte entre les deux gardiens, et une hiérarchie pas clairement établie. Il y a cependant peu de chances que Mauricio Pochettino opte pour cette solution très risquée pour l’équilibre du vestiaire. « Le PSG se retrouve désormais dans la peau du Real Madrid lorsque Thibaut Courtois, 29 ans, a rejoint en 2018 la Maison blanche où officiait déjà un portier sensationnel du nom de… Navas. Pourtant champion d’Europe trois fois, ce dernier a dû laisser sa place, et la cohabitation a provoqué son départ pour Paris » ajoute le consultant de La Chaîne L’Equipe, qui a hâte de voir comment Mauricio Pochettino gérera la présence de deux stars au poste de gardien de but la saison prochaine au PSG.