PSG : Donnarumma signe et concurrencera Navas !

Dans : PSG.

Gianluigi Donnarumma va s'engager cette semaine avec le Paris Saint-Germain et le gardien de but italien ne sera pas prêté.

Ce mercredi, l’équipe d’Italie jouera son deuxième match de l’Euro, ce sera contre la Suisse. Et Roberto Mancini n’aura aucune hésitation au moment de choisir son gardien de but, il s’agira bien évidemment de Gianluigi Donnarumma. D’ici là, le portier laissé libre par l’AC Milan aura peut-être signé au Paris Saint-Germain, puisque toutes les sources habituelles confirment que la venue de Donnarumma au PSG est désormais acquise. Ce recrutement est probablement le plus inattendu de ce début de mercato pour le vice-champion de France, car la saison de Keylor Navas avait enfin permis à Nasser Al-Khelaifi et Leonardo de ne plus se prendre la tête sur le sujet du gardien de but. En recrutant le portier italien numéro 1, le club de la capitale relance les débats, car on peut légitimement se demander pourquoi faire signer Donnarumma quand on a Navas dans son effectif.

Et ce lundi, l’hypothèse de voir l’ancien milanais être immédiatement prêté à la Roma ou ailleurs vole en éclats. Fabrizio Romano, à la pointe sur ce dossier, annonce que le Paris Saint-Germain n’a pas l’intention de placer Gianluigi Donnarumma une saison dans un autre club afin de laisser Keylor Navas tranquille. « Le contrat de Gianluigi Donnarumma avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2026 est bouclé (…) Il ne part pas en prêt, il reste tout comme Keylor Navas », explique le journaliste aux 3 millions de followers. Une information confirmée par la Gazzetta dello Sport, qui précise que Donnarumma gagnera 10 millions d'euros par saison. Mauricio Pochettino va donc devoir gérer une incroyable concurrence pour un poste où il y a besoin de sérénité et de confiance. Le PSG fait un énorme pari sur l'avenir avec le risque que Navas et Donnarumma se perdent dans cette situation totalement incroyable.