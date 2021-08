PSG : Donnarumma plutôt que Navas, la menace !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Titulaire contre Brest, Keylor Navas a pris deux buts, dont un sur lequel sa responsabilité est légèrement impliquée. La menace Gianluigi Donnarumma existe au PSG.

La signature de Gianluigi Donnarumma, tout juste auréolé de son titre de champion d’Europe avec l’Italie, a surpris pas mal de monde dans la mesure où Keylor Navas sortait d’une excellente saison dans le but du Paris Saint-Germain. Mais l’opportunité de faire signer le portier, qui venait de quitter libre l’AC Milan, était une formidable occasion que Leonardo et Nasser Al-Khelaifi ne pouvaient pas laisser passer. Maintenant, c’est à Mauricio Pochettino de gérer cette concurrence énorme, probablement la plus grosse du football mondial dans le rôle de gardien de but. Face à Brest, et même si Donnarumma était dans le groupe parisien, c’est Navas qui était titulaire comme à chaque fois depuis le début de la saison de Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de Gianluigi Donnarumma.



Le gardien de but italien a signé un contrat de cinq ans et est lié au Club jusqu’au 30 juin 2026.#WelcomeGigio — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 14, 2021

Forcément, la concurrence est énorme et les faits et gestes de Navas sur le terrain, et de Donnarumma sur la touche sont scrutés à la loupe. Et Prime Video ne s'y est pas trompé, la chaîne d'Amazon venant faire des gros plans sur le visage du gardien de but italien lors des deux buts encaissés par le Paris Saint-Germain à Brest. En trois matchs de Ligue 1, et malgré quelques arrêts de toute beauté, le portier costaricien a déjà pris cinq buts, du jamais vu ces dernières saisons et il ne fait aucun doute que dans l'esprit de Mauricio Pochettino cela doit cogiter à ce stade de la saison. Le PSG enchaîne les victoires en Ligue 1, mais c'est en Ligue des champions que le vice-champion de France est attendu et il faudra avoir un gardien de but à 100% et pas à 99%.

Navas ou Donnarumma, Pochettino est prudent

L'entraîneur du Paris Saint-Germain n'a pas tourné autour du pot concernant la concurrence entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma lorsque la question lui a été posée dans les couloirs du stade Francis Le Blé. « Je vais vous répondre que ce n’est qu’une seule décision parmi les nombreuses autres que j’ai à prendre. J’ai 27 ou 28 joueurs sous ma direction. Ce sont des décisions à prendre, un seul gardien de but peut jouer et les choix sont faits à chaque match dans l’intérêt du groupe », a répondu Mauricio Pochettino qui refuse de confirmer le rôle définitif de numéro 1 pour Navas. De quoi promettre des entraînements de haut niveau au PSG entre deux cadors mondiaux à ce poste de gardien de but.