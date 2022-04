PSG : Donnarumma fragile, Benzema l'a détruit

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Peu rassurant contre le Real Madrid en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma a encore été décevant face à l’OM dimanche soir.

Le 9 mars dernier, Gianluigi Donnarumma s’est rendu coupable d’une grossière erreur contre le Real Madrid en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Fautif sur le premier but de Karim Benzema, l’international italien a visiblement beaucoup de mal à se remettre de cette coûteuse relance. Sa prestation contre l’OM le prouve, Gianluigi Donnarumma n’est pas du tout en confiance. Et pour preuve, l’international italien du Paris Saint-Germain a de nouveau été coupable d’une erreur sur le but inscrit par Duje Caleta-Car lors du Classique de dimanche soir. Sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, le consultant Didier Roustan a estimé que la mauvaise décision de Donnarumma sur le but inscrit par Benzema lors du match entre le Real Madrid et le PSG avait traumatisé le champion d’Europe italien, ce qui est tout sauf une bonne nouvelle pour le club de la capitale.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gianluigi Donnarumma (@gigiodonna99)

Donnarumma traumatisé par Benzema ?

« À partir du moment où Donnarumma arrive, le meilleur gardien d’Europe par rapport à l’Euro, et d’un autre côté Navas, qui a gagné trois Ligues des champions et qui a toujours été formidable avec Paris, ce n’est pas une question de courage de Pochettino. C’est de la direction qu’est venu le problème. Le problème, c’est que lorsqu’il y a deux gardiens qui se valent concurrence et qu’il y en a un qui fait une boulette, c’est directement à cause de ça (la concurrence). C’est curieux. Quand un gardien fait une boulette et qu’il est archi-titulaire, alors qu’est-ce que tu vas chercher comme excuse, parce qu’il n’y a pas ça la concurrence. Les gardiens font des boulettes. Et à partir du moment où Donnarumma a fait la boulette contre Benzema, il a été fragilisé, on l’a d’ailleurs vu avec l’équipe d’Italie et tu le vois encore là. Ce n’est plus le même homme » a analysé Didier Roustan, pour qui Gianluigi Donnarumma a été traumatisé par son mauvais moment passé face à Karim Benzema, qui a précipité la chute du PSG face au Real Madrid. S’il veut prouver qu’il est l’un des meilleurs gardiens du monde, « Gigio » va cependant devoir s’en remettre et vite passer à autre chose, car la patience n'est pas le point fort du PSG. Surtout à ce poste.