PSG : Divorce Mbappé-Tuchel ? Le Qatar va trancher

Dans : PSG.

Tout comme contre Nantes, Kylian Mbappé n'a pas masqué son étonnement et sa désolation de devoir céder sa place en fin de match à Montpellier. Mais si Thomas Tuchel veut désamorcer la polémique, la situation devient très tendue sur fond de prolongation de la star du PSG.

Nasser Al-Khelaifi et Leonardo ont fait de la prolongation de Kylian Mbappé une priorité cette saison, alors que le Real Madrid intensifie sa campagne pour convaincre le champion du monde français du Paris Saint-Germain de rejoindre les Merengue dès le prochain mercato. Et dans cette bataille, le moindre geste est interprété à la loupe. Mercredi, le remplacement de Kylian Mbappé en fin de match contre Nantes avait suscité une réaction agacée de l’attaquant. Alors, quand Thomas Tuchel a rappelé Mbappé samedi contre Montpellier pour donner quelques minutes de temps de jeu à Choupo-Moting, le Français a clairement fait la grimace et a ostensiblement hoché la tête histoire que tout le monde soit informé de son opinion.

Aussitôt, l’entraîneur allemand du PSG est allé parler à son joueur, conscient qu’il devait reprendre la main au moins sur le plan de la communication. Et Thomas Tuchel a même longuement parlé de tout cela face à la presse. « Kylian ne veut jamais sortir, c'est normal. Il ne voulait pas contre Nantes. Là non plus. C'était la 90e minute. C'est oublié. Choupo-Moting a mérité de jouer. Il faut respecter cela et ce sont mes choix. Il n'est pas heureux de sortir mais ce n'est pas grand-chose », a précisé le coach du Paris Saint-Germain histoire de désamorcer la bombe. Selon Le Parisien, du côté du clan Mbappé on n’est pas aussi philosophe que Thomas Tuchel, et tout cela aura probablement un prix. Reste à savoir qui le paiera en fin de saison, même si on a déjà une petite idée.