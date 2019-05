PSG : Di Maria vendu ou pas, le Qatar va devoir trancher !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Capable du meilleur, heureusement le plus souvent, comme du pire cette saison au Paris Saint-Germain, ce qui est un peu sa marque de fabrique, Angel Di Maria a prolongé en octobre dernier son contrat jusqu'en 2021 avec le PSG. Oui mais voilà, si le Paris SG doit se serrer un peu plus la ceinture que prévu afin de répondre aux exigences du fair-play financier, alors l'international argentin est clairement à même d'apporter un gros pactole, son maintien dans l'effectif n'étant pas considéré comme une priorité absolue par Thomas Tuchel, même si ce dernier apprécie l'attaquant. Et cela tombe bien Nasser Al-Khelaifi aurait déjà reçu des offres de gros clubs.

Ce lundi, trois pistes possibles sont évoquées pour Angel Di Maria. « Ces derniers mois, le FC Barcelone, l’Inter et l’Atlético de Madrid – rien que ça – ont fait part de leur intérêt. Les dirigeants parisiens ont vite compris ce que cela signifiait, eux qui avaient repoussé une offre de 40ME du Barça il y a deux ans », explique le quotidien L'Equipe. C'est donc au plus haut sommet du Paris Saint-Germain, et en fonction des décisions de l'UEFA, que sera décidé l'avenir d'Angel Di Maria dont la valeur marchande est toujours estimée autour de 45ME.