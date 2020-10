PSG : Di Maria va faire pleurer Al-Khelaïfi au mercato

Dans : PSG.

En fin de contrat en 2021 du côté du Paris Saint-Germain, Ángel Di María pourrait bien finir sa carrière européenne à Madrid.

Il y a quelques mois, Ángel Di María déclarait son but ultime au sein du club de la capitale française. « Mon souhait est que le PSG soit mon dernier club en Europe. Et ensuite, je jouerai à nouveau en Argentine », avait lancé El Fideo. Mais cette volonté est sur le point de s’envoler… Alors que son bail au PSG se termine dans huit mois, l'international argentin n’a toujours pas reçu de proposition de prolongation. D’ailleurs, selon les médias espagnols, Leonardo ne lui en proposera pas, et Di Maria partira donc libre, comme Thiago Silva et Edinson Cavani cette année… D’après les informations de Donbalon, le joueur de 32 ans pourrait alors prendre la direction de Madrid. Pas au Real, où il a déjà évolué entre 2010 et 2014, mais plutôt à l'Atlético.

Depuis les années de Di María en Liga, Diego Simeone est un grand fan du joueur, qu’il considérait même plus fort que Cristiano Ronaldo à l’époque. Par conséquent, et sachant que Di Maria coûterait zéro euro, le coach des Colchoneros ferait tout son possible pour attirer le gaucher dans ses filets. Un forcing qui opérerait déjà, vu que l’Argentin serait attiré par l’option rojiblanca, si jamais le PSG venait à le lâcher libre dans la nature. Mais en attendant d’en savoir plus sur cette piste menant Di Maria à Madrid, Paris a encore la main sur ce dossier. Mais que jusqu’en janvier prochain...