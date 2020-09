PSG : L’exigence choc de Di Maria pour prolonger !

Dans : PSG.

En fin de contrat en juin 2021, Angel Di Maria est en discussions avec Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi afin de prolonger au Paris Saint-Germain.

Avec déjà un but et deux passes décisives en quatre matchs disputés cette saison en Ligue 1, l’international argentin a prouvé qu’il était en grande forme, malgré sa contamination au Covid-19 début septembre. Son absence durant les quatre prochains matchs, en raison de son crachat en direction d’Alvaro Gonzalez lors de l’électrique PSG-OM, risque de pénaliser le champion de France en titre. Moins starisé que Neymar et Kylian Mbappé, le natif de Rosario n’en est pas moins indispensable dans la capitale française. Et il souhaite que cela se matérialise par une augmentation salariale considérable afin de prolonger, selon les informations de Don Balon.

Di Maria veut être sur le podium des salaires

Le média espagnol indique tout simplement qu’Angel Di Maria souhaite devenir dans les semaines à venir le troisième joueur le mieux payé du Paris Saint-Germain, devant Neymar et Kylian Mbappé. Une exigence très claire de la part de l’ancien milieu offensif du Real Madrid et de Manchester United, qui souhaite rester au PSG à condition d’être considéré à sa juste valeur avec un salaire à la hauteur de son statut. Reste maintenant à voir si Nasser Al-Khelaïfi sera sur la même longueur d’onde que sa star argentine, et acceptera de faire sauter la banque afin de lui offrir une augmentation salariale digne de ce nom. Si ce n’était pas le cas, nul doute qu’Angel Di Maria pourrait mettre le feu au mercato dans les mois à venir. Car du haut de ses 32 ans, le n°11 du Paris Saint-Germain est toujours à un niveau de compétitivité extrêmement élevé. Ce n’est pas pour rien si les entraîneurs passent, et que le gaucher argentin reste un joueur indiscutable au PSG…