PSG : Di Maria se prend un tacle XXL par Pierre Ménès

Dans : PSG, Ligue 1.

Angel Di Maria traverse une période bien difficile à Paris, et il ne semble clairement pas prendre la bonne direction pour en sortir grandi. Ostensiblement boudeur, l’Argentin a encore perdu des points ce mercredi. Titulaire face à Troyes, il ne s’est pas montré épatant sur le terrain, et a ensuite fait la moue en sortant, y compris quand son équipe a enfin ouvert le score. L’ancien joueur du Real Madrid ne cache plus son mal-être et en fait même de trop selon Pierre Ménès. Pour le consultant de Canal+, Di Maria ferait mieux de se concentrer sur son niveau de jeu s’il veut retrouver des minutes, plutôt que faire la tête.

« Emery avait lui aussi fait tourner avant de jouer Strasbourg dès samedi après-midi puis le Bayern mardi prochain et donné sa chance à Lo Celso, Pastore et Di Maria. Aucun des trois ne s’est montré à son avantage, surtout Di Maria qui est bien meilleur pour faire la gueule sur le banc que lors de ses apparitions sur le terrain », a envoyé Pierre Ménès. Car en effet, le marché des transferts ne débute que dans un mois, et son départ au mois de janvier ne sera pas évident à conclure. S’il devait rester encore toute la saison à Paris, l’Argentin ferait mieux de se concentrer sur son jeu, lui qui avait aussi traversé une période difficile la saison dernière, avant de se reprendre et de terminer fort, piqué au vif notamment par le recrutement de Julian Draxler.