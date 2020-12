PSG : Di Maria, le Calimero 2020-2021 à 13ME par an

Dans : PSG.

Angel Di Maria traîne son spleen au Paris Saint-Germain, l'international argentin estimant ne pas être traité à sa juste valeur par Tuchel par rapport à Neymar et Mbappé.

Angel Di Maria est entré dans la dernière année de son contrat avec le Paris Saint-Germain et le moins que l’on puisse dire est que l’ailier sud-américain n’avait pas entamé cette saison de la meilleure des manières, d’abord en attrapant le covid, puis en prenant 4 matchs de suspension suite à son crachat sur Alvaro Gonzalez lors d’un PSG-OM resté dans les mémoires. Depuis, Angel Di Maria traverse comme un fantôme la plupart des matchs du PSG, au point même d’être remplaçant très régulièrement, comme cela a été le cas encore une fois samedi dernier contre Bordeaux, ou de sortir en cours de rencontre, comme face à Leipzig la semaine passée.

Même si le Paris Saint-Germain veut le prolonger et que Leonardo travaille à une offre pour le convaincre de rester dans le capitale, Angel Di Maria est lui beaucoup plus agacé. L’international argentin se sent clairement dévalorisé par rapport à d’autres joueurs. « A son entourage, Di Maria a fait part de son incompréhension de se sentir toujours « sacrifié » dans les moments difficiles, avant Neymar ou Mbappé. Il avait déjà ressenti cette injustice en finale de la Ligue des champions contre le Bayern avec un remplacement qu’il n’avait pas compris », explique Le Parisien, qui précise que la récente explication de texte entre Angel Di Maria et Thomas Tuchel, c’était après PSG-Leipzig, n’a pas du tout contribué à calmer les choses, loin de là même. Pour éviter de se prendre la tête, Di Maria a une solution, être bon quand le coach allemand le fait jouer, mais forcément cela est moins simple que de ronchonner.