PSG : Di Maria donne une leçon de coaching à Emery

Dans : PSG, Mercato.

Barré par la concurrence en début de saison, Angel Di Maria (29 ans) voit son temps de jeu augmenter au Paris Saint-Germain ces dernières semaines.

Confirmation mercredi soir à Strasbourg, où l’Argentin a contribué à la victoire des siens (4-2) en huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue avec un but et une belle prestation. Enchaîner les matchs et se montrer décisif, cela faisait longtemps que l’ailier parisien attendait ce moment, lui qui acceptait difficilement les choix d’Unai Emery. Après la rencontre, Di Maria a donc profité de sa performance pour envoyer un message à son entraîneur avant le mercato hivernal.

« Je suis heureux à Paris, mais je ne suis pas satisfait cette saison, a confié El Fideo. J'aimerais jouer davantage. Mais je suis reconnaissant pour les minutes de jeu qu'on me donne, cela me permet de prouver que je suis prêt à être titulaire. Je fais ce qu'il faut pour montrer que je veux débuter les matchs, que je veux jouer. Je sais que ce sont des décisions du coach. La vérité c'est que si quelqu'un pense à ça et qu'il n'est pas heureux, il doit jouer pour prouver qu'il devrait être titulaire. » Au lieu d’être cantonné sur le banc… C’est compris Emery ?