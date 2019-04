PSG : Des soucis avec Ndombele, le PSG alerté sur 2 risques

Dans : PSG, Mercato, OL.

Parmi les joueurs évoqués régulièrement comme des cibles potentielles pour le Paris Saint-Germain, Tanguy Ndombele revient régulièrement, l'international tricolore ayant il est vrai un profil susceptible de convaincre Nasser Al-Khelaifi de signer un gros chèque à son ami Jean-Michel Aulas. Malgré ses 22 ans, Tanguy Ndombele a montré de belles choses sous le maillot de l'Olympique Lyonnais, ce que Didier Deschamps a bien vu. Cependant, dans Le Parisien, on voit quand même deux soucis possibles pour la venue du milieu lyonnais au PSG.

Et le quotidien francilien d'en dire plus sur ces deux problèmes. « Alors que le marché s’enflamme pour Tanguy Ndombele et que sa cote oscille entre 60 et 80 millions d’euros, les spécialistes mettent en garde à propos de ses statistiques faibles (0 but, 4 passes décisives cette saison) et de ses relations avec le reste du vestiaire lyonnais, jugées délicates », explique le média, qui ne sait pas si les dirigeants du Paris SG dépenseront autant d'argent sur un joueur qui doit encore prouver des choses, même si son talent est indéniable. Mais pour 80ME, forcément on peut être exigeant.