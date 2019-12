PSG : Derrière Neymar et Mbappé, il s’éclate dans son rôle de doublure

Dans : PSG.

Dans l’ombre des stars du Paris Saint-Germain, Pablo Sarabia doit se contenter d’un faible temps de jeu. Pas de quoi démoraliser l’Espagnol, au contraire.

L’entraîneur Thomas Tuchel a eu beau passer du 4-3-3 au 4-4-2, avec un joueur offensif supplémentaire dans le onze, les attaquants du Paris Saint-Germain ne peuvent pas tous débuter. Derrière ceux que l’on surnomme les « 4 Fantastiques », Pablo Sarabia semble condamné à un rôle de doublure. Mais cela n’a pas l’air d’affecter l’ancien joueur du FC Séville, ravi et reconnaissant envers Neymar et Kylian Mbappé qui facilitent son adaptation.

« La cohabitation avec des stars comme Neymar ou Mbappé ? C’est spécial, a décrit l’Espagnol dans un entretien accordé à 20 Minutos. Ce sont des joueurs qui ont beaucoup d'influence mais ce sont aussi des personnes normales. Je les remercie vraiment pour mon intégration, elle a été très facile avec eux. Et j’apprends au quotidien avec eux au niveau footballistique. » Le problème, c’est que Sarabia apprend surtout à l’entraînement, et très peu en match officiel.

Sarabia remercie aussi Tuchel

« Oui, la concurrence en attaque est hallucinante, a reconnu la recrue estivale. Je suis content, l’entraîneur a confiance en moi, il me le dit et tente de me donner du temps de jeu quand il le peut. Je tente de lui rendre sur le terrain, c'est important. Donc je suis satisfait compte tenu de la difficulté de jouer dans une équipe comme le PSG. » Reste à savoir combien de temps Sarabia acceptera cette situation.