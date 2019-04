PSG : Départ au mercato, Cavani lâche une phrase mystérieuse !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2020, Edinson Cavani sera forcément l’un des grands agitateurs du prochain mercato dans la capitale française. Et pour cause, Nasser Al-Khelaïfi ne supporterait pas un départ pour zéro euro du Matador dans un an. L’international uruguayen va donc devoir trancher entre un départ dès cet été, ou une prolongation de contrat. Mais, interrogé par Canal Plus à ce sujet, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain n’a pas donné le sentiment d’être inquiet par la situation, ou pressé de prendre une décision.

« J'ai mon contrat ici, qu'est-ce que vous voulez ? J'ai mon contrat ici, encore un an. Je suis bien, je suis tranquille, je suis très content avec l'équipe, les supporters, la ville. Après, avec le football on ne sait jamais » a confié Edinson Cavani, lequel ne semble pas encore être définitivement fixé sur son avenir. Au cours des dernières semaines, certains médias ont fait écho d’une volonté de la direction sportive du PSG de ne pas prolonger l’Uruguayen, afin de recruter un joueur offensif plus complémentaire au duo Neymar-Mbappé. Reste à voir si Edinson Cavani acceptera de quitter le champion de France 2019 avant la fin de son contrat. C’est une autre histoire…