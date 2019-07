PSG : Dembélé, le rêve impossible de Tuchel au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Désireux de renforcer son effectif au mercato, le Paris Saint-Germain planche actuellement sur les postes de milieu défensif, de défenseur central et de latéral gauche. Mais en cas de départ de Neymar au FC Barcelone, il est évident que le club de la capitale recrutera un ou deux joueurs dans le secteur offensif. Ces derniers jours, le nom d’Ousmane Dembélé est revenu avec insistance, le Français ayant la possibilité d’être inclus dans un éventuel deal entre Barcelone et Paris pour faire baisser le prix de Neymar.

A en croire les informations obtenues par Soccer Link, cela ne serait pas pour déplaire à Thomas Tuchel. Mais la probabilité de voir Ousmane Dembélé avec le maillot du Paris Saint-Germain la saison prochaine est très faible. « Dembélé veut s'imposer au FC Barcelone et le club espagnol ne compte pas s'en séparer cet été. Tuchel rêve de l'avoir depuis l'an dernier au PSG et lui a déjà fait part de son intérêt » explique le média, généralement bien informé sur le marché des transferts. La volonté du joueur de rester à Barcelone semble néanmoins être un obstacle insurmontable. Et s’il décidait de partir, il croulerait sous les offres puisque ce mardi, L’Equipe indiquait que Liverpool et le Bayern Munich étaient également intéressés.