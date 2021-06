PSG : Dembélé gratuit, Leonardo se venge du Barça

Dans : PSG.

Sous contrat jusqu’en 2022 au FC Barcelone, Ousmane Dembélé fait traîner les négociations pour sa prolongation. A tel point que certains dirigeants se demandent si le Français n’a pas déjà prévu de partir libre l’année prochaine. Peut-être au Paris Saint-Germain, l’un des clubs à l’affût.

Le FC Barcelone commence sérieusement à s’impatienter sur le cas Ousmane Dembélé. Alors que son contrat expire en 2022, l’ailier tricolore ralentit les discussions pour une prolongation. Le Blaugrana et son entourage ne sont absolument pas pressés et provoquent l’agacement du Barça qui n’a aucune envie de le voir partir libre l’année prochaine. C’est pourquoi la direction met la pression.

Selon la presse catalane, les décideurs ont programmé une réunion avec Ousmane Dembélé et ses représentants la semaine prochaine. Un bail de trois ans au minimum leur sera présenté, une offre à laquelle ils devront répondre rapidement. Car le Barça soupçonne de plus en plus son joueur de s’être entendu avec un autre club pour arriver libre à l’été 2022. Cette mystérieuse formation pourrait être la Juventus Turin, que l’on sait à l’affût depuis plusieurs mois. Mais d’après Mundo Deportivo, le Paris Saint-Germain s’est également placé par l’intermédiaire de Leonardo.

Dembélé au placard ?

Le directeur sportif parisien en profiterait pour compenser l’éventuel départ de Kylian Mbappé. Mais aussi pour faire mal au FC Barcelone qui a encore tenté de récupérer Neymar avant sa récente prolongation. Autant dire que le troisième de Liga fera son maximum pour blinder Ousmane Dembélé rapidement, ou pour le pousser vers la sortie cet été s’il refuse de prolonger. On apprend même que le Barça serait prêt à mettre le Français au placard pendant une saison complète ! Bien sûr, on n’en est pas encore là. Mais l’hypothèse n’est pas à exclure sachant que le club n’a pas les moyens d’augmenter son salaire.