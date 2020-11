PSG : Dele Alli à Paris cet hiver, ça coule de source

Dans : PSG.

Durant tout l’été, le nom de Dele Alli a été associé au Paris Saint-Germain, sans pour autant que le prêt du milieu de Tottenham en France ne se concrétise.

A la recherche d’un milieu de terrain assez polyvalent, le PSG s’est bel et bien penché sur la situation de l’international anglais de 24 ans. Mais devant les atermoiements de José Mourinho, le champion de France en titre a mis un terme aux discussions et s’est rabattu sur une piste bien moins délicate à finaliser, celle menant à Rafinha. Cela ne veut pas dire que Dele Alli n’intéresse plus le Paris Saint-Germain pour les mois et les années à venir. De son côté, le natif de Milton-Keynes pourrait également être tenté de signer chez le récent demi-finaliste de la Ligue des Champions.

Et pour cause, Dele Alli n’a été utilisé qu’à deux reprises depuis le début de la saison en Premier League. En ce sens, un prêt ou un transfert au PSG durant le mercato hivernal ne pourrait que lui être bénéfique dans la perspective de l’Euro 2021 avec l’Angleterre. Une possibilité confirmée par Kevin Campbell, ancien attaquant d’Arsenal, interrogé à ce sujet par Football Insider. « Je crois vraiment que s’il n’a pas plus de temps de jeu à Tottenham d‘ici cet hiver, il partira en prêt. C’est à lui de décider, on parle beaucoup du PSG, je pense que cela peut lui convenir. Il aurait la chance d’évoluer avec de super joueurs comme Neymar ou Mbappé. Alli est un très bon joueur, qui peut marquer des buts et être décisif » a jugé Kevin Campbell, persuadé que Dele Alli serait un renfort très intéressant pour le Paris Saint-Germain au mercato hivernal. Reste à voir si Daniel Levy, président charismatique de Tottenham et fin négociateur, sera ouvert à un prêt et si oui, à quelles conditions. Car on le sait, les finances du PSG sont loin d’être extensibles en raison de la crise du coronavirus…