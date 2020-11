PSG : Dele Alli craque, Paris va le relancer au mercato

Dans : PSG.

En quête d’un milieu relayeur offensif lors du dernier mercato, le Paris Saint-Germain s’est finalement attaché les services de Rafinha.

L’été dernier, le club de la capitale française avait deux besoins dans l’entrejeu. Un au poste de milieu défensif et un autre sur le rôle de relayeur. Si Danilo Pereira est venu boucher un trou dans l’effectif de Thomas Tuchel, malgré le fait que l’entraîneur allemand l’utilise pour l’instant en charnière centrale, Rafinha est venu pour compenser le départ du jeune Adil Aouchiche à l’ASSE. Une solution à moindre coût pour Leonardo, qui ne disposait pas d’argent pour recruter de nouveaux joueurs lors du marché des transferts. Et pourtant, le PSG a bien tenté sa chance avec Dele Alli l’été dernier. C’est en tout cas ce que révèle Fabrizio Romano. « Dele Alli était proche d'un départ pour le PSG. Il aurait également pu être inclus dans l'accord pour Gareth Bale, mais le Real Madrid ne voulait pas de nouveaux joueurs cet été », a expliqué le spécialiste italien du mercato.

En froid avec José Mourinho, sachant qu’il n’a joué que quatre matchs cette saison entre la Premier League et l’Europa League, l'international anglais souhaite toujours quitter Tottenham. Et d’après les informations de Tribalfootball, « le PSG s’apprête à retenter sa chance pour Dele Alli », en janvier prochain ou plus tard dans l’année. Sous contrat jusqu’en 2024 chez les Spurs, le joueur de 24 ans est estimé à 50 millions d’euros. Un montant que le PSG n’a plus en stock à cause de la crise du Covid-19, mais peut-être que le Qatar va remettre la main à la poche pour renforcer le groupe parisien afin d’atteindre l'objectif Ligue des Champions.