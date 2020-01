PSG : De Sciglio contre Kurzawa, la bonne affaire c'est pour Nasser !

Dans : PSG.

L'hypothèse de voir le Paris Saint-Germain et la Juventus procéder à un échange entre Layvin Kurzawa et Mattia De Sciglio prend du volume. Et le PSG semble faire la bonne opération.

Dans l’attente de la décision finale de Layvin Kurzawa concernant un possible départ avant la fin du mercato d’hiver à la Juventus, le PSG et le club turinois ont visiblement déjà tout préparé. Car la presse italienne affirme que Leonardo a déjà négocié les détails du contrat qui attend Mattia De Sciglio au Paris Saint-Germain. Si le club de la capitale réussit à s’offrir le joueur italien en échange du défenseur français, nombreux sont ceux qui pensent que le PSG fera clairement la bonne affaire, Layvin Kurzawa n’étant pas toujours à la hauteur à Paris.

Sur France Bleu Paris, Eric Rabesandratana est lui convaincu que Nasser Al-Khelaifi fera une meilleure affaire que son collègue de la Juventus en cas de deal. « Concernant Layvin Kurzawa, les discussions tournent autour d’un échange avec Mattia De Sciglio. Au vu des estimations des deux joueurs, la bonne affaire est pour le Paris Saint-Germain. Kurzawa ferait aussi une bonne affaire en rejoignant l’équipe de Cristiano Ronaldo. C’est plutôt pas mal pour un départ d’atterrir à la Juve », a confié l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, désormais consultant pour la radio francilienne. Il faut désormais savoir si tout cela va se faire, le défenseur français du PSG semblant plutôt être tenté par la Premier League que la Serie A.