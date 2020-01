PSG : De Sciglio proche de Paris, Kurzawa bloque le deal !

Dans : PSG.

Laissé au repos par le PSG, Layvin Kurzawa a une offre de la Juventus. Mais le défenseur hésite à l'accepter et donc Mattia de Sciglio patiente de son côté avant de signer à Paris.

Tout comme Edinson Cavani, invité à rester chez lui par Thomas Tuchel, Layvin Kurzawa ne fera pas le court déplacement entre Paris et Lille ce dimanche. A six mois de la fin de son contrat au PSG, le défenseur français a deux choix, soit partir dès maintenant, soit patienter dans six mois et pouvoir signer libre dans le club de son choix. Mais du côté de Leonardo et Nasser Al-Khelaifi on a déjà pris l’initiative de trouver un remplaçant à Layvin Kurzawa en la personne de Mattia De Sciglio, le défenseur de la Juventus. Mais si ce dernier a déjà négocié les détails de son possible contrat avec le Paris Saint-Germain, histoire de ne pas perdre de temps, il faut maintenant que dans l’autre sens Layvin Kurzawa accepte de rejoindre la Juventus où il sera le suppléant d’Alex Sandro.

En conférence de presse, Maurizio Sarri a expliqué samedi qu’il n’était pas réellement informé sur cette possible opération entre le club qu’il entraîne et le Paris Saint-Germain. Et le coach italien de préciser qu'il n’était pas particulièrement attentif au profil de Layvin Kurzawa. Mais Tuttosport le clame haut et fort ce dimanche, la balle est dans le camp du défenseur français du PSG, qui hésite encore à rejoindre Blaise Matuidi et Adrien Rabiot à la Juventus. Tenté par la Premier League, l’international tricolore va cependant vite devoir faire son choix, puisque le mercato hivernal entre dans sa dernière ligne droite.