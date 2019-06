PSG : De Ligt à Paris, Cristiano Ronaldo se lâche !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Probable futur directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo entend bien frapper un grand coup pour son come-back.

En effet, le Brésilien souhaite être présenté au côté d’une recrue, selon les informations communiquées par RMC la semaine dernière. Sa priorité : Matthijs De Ligt, le capitaine de l’Ajax Amsterdam, club avec lequel il a brillé en Ligue des Champions. Mais le Néerlandais figure également dans le viseur du FC Barcelone et de la Juventus Turin. Le champion d’Italie s’active d’ailleurs pour doubler Paris. La preuve, Cristiano Ronaldo a demandé en personne à De Ligt de le rejoindre à Turin, après la victoire du Portugal sur les Pays-Bas en finale de la Ligue des Nations, dimanche soir.

« Alors, tu viens à Turin ? Oui, ce sont les mots qu’il a employés. Je n’ai pas compris au début, cela m’a un peu surpris. J’étais sous le choc mais je n’ai rien répondu car j’étais uniquement concentré sur ma déception de la défaite. Mon avenir m’importe peu pour l’instant. La période de transferts commence dans un moment. Je vais d’abord partir en vacances et me reposer. Ensuite, on verra » a confié un Matthijs De Ligt pour qui cette déclaration de Cristiano Ronaldo ne change pas grand-chose. Car visiblement, il est encore loin d’avoir pris sa décision concernant son avenir. Paris a donc encore toutes ses chances.