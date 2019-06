PSG : De Ligt a dit non à Paris, la véritable raison dévoilée

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Les règlements de la Ligue de Football Professionnel ont-ils empêché le PSG de recruter Matthijs de Ligt ?

C’est l’un des arguments avancés ce jeudi alors que le défenseur central de l’Ajax Amsterdam fonce désormais vers la Juventus Turin. Après le FC Barcelone, puis le Paris Saint-Germain, c’est le club italien qui négocie désormais, et en solo. Sky Italia annonce ainsi un accord entre le Néerlandais et la Juventus pour un contrat de cinq ans et un salaire de 12 ME, dont 4 de variable. Un montant que le PSG était capable de proposer également.

Mais le jeune international souhaitait absolument signer à Paris avec une clause libératoire incluse dans son contrat, du double du montant de son transfert. Ainsi, si l’Ajax acceptait de le libérer pour 75 ME, De Ligt souhaitait pouvoir partir ensuite si un club offrait 150 ME. Un procédé interdit en France et qui a refroidi le clan du Néerlandais. L’exemple Neymar a peut-être fait son œuvre, puisque le Brésilien, qui est annoncé comme un possible partant, voit le PSG avoir toutes les cartes en mains pour négocier son éventuel départ en l’absence de clause libératoire. Cette attitude de la part du clan De Ligt a certainement aussi climatisé Leonardo, qui a abandonné le dossier en voyant que le joueur pensait déjà à un éventuel départ avant même de signer à Paris.