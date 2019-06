PSG : Leonardo s’énerve, il envoie balader De Ligt au mercato !

Dans : PSG, Mercato.

Voilà qui a le mérite d’être clair, le boss du recrutement du Paris Saint-Germain est de retour, et tout le monde a plutôt intérêt à se tenir droit.

Roi du mercato à Paris lors de son premier passage, Leonardo est revenu dans l’espoir de connaître la même réussite sur le marché des transferts. Et cela passe par une certaine intransigeance, et éviter la surenchère permanente qui débouche sur des transferts uniquement motivés par l’argent. Cette nouvelle politique va connaître un début fracassant annonce en tout cas Soccer Link, pour qui le dirigeant brésilien a mis sur pied une méthode de recrutement très simple : « Aucun joueur ne signera au PSG s’il n’en a pas envie », prône ainsi l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui ne veut plus que le club de la capitale fasse des surenchères permanentes pour convaincre des éléments à venir alors que ce n’était pas leur premier choix.

En conséquence, Leonardo a informé Mino Raiola, que Matthijs de Ligt, qui hésite pour son prochain club et aimerait que le FC Barcelone, son premier choix, monte aussi haut que le PSG et la Juventus, n’est plus le bienvenu chez le champion de France. Et ce en dépit d’un accord avec son agent pour l’aspect contractuel. Mais visiblement, Leonardo a surtout senti que le défenseur néerlandais se servait du PSG pour faire monter les enchères et cela n'est désormais plus accepté à Paris.