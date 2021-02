PSG : De Gea, le gros coup à 20 ME de Paris ?

Dans : PSG.

En dépit des excellentes prestations de Keylor Navas, les rumeurs fusent au PSG au sujet du recrutement d’un nouveau gardien cet été.

Ces derniers jours, la presse européenne s’est fait l’écho d’un intérêt de Leonardo à l’égard de Gianluigi Donnarumma, en fin de contrat avec l’AC Milan au mois de juin. Unai Simon (Athletic Bilbao) est également suivi par le Paris SG… au même titre que David De Gea. A en croire les informations obtenues par Todo Fichajes, le gardien de Manchester United a un profil grandement apprécié par Mauricio Pochettino, alors que le PSG songe de plus en plus à recruter un gardien dès cet été afin de préparer l’après-Keylor Navas, lequel a déjà 34 ans.

Lié à Manchester United jusqu'en 2023

Au contraire de Gianluigi Donnarumma, le gardien espagnol de Manchester United n’est toutefois pas en fin de contrat. Lié aux Red Devils jusqu’en juin 2023, David De Gea est estimé à environ 20 ME par les dirigeants de Manchester United, une somme jugée convenable par le Paris Saint-Germain. L’ancien gardien de l’Atlético de Madrid a un profil intéressant, même si son irrégularité a souvent été pointée du doigt Outre-Manche. De son côté, Keylor Navas a d’ores et déjà prévenu les dirigeants du PSG qu’il ne resterait dans la capitale française que s’il avait l’assurance d’être le titulaire indiscutable au poste, comme c’est le cas depuis un an et demi. En cas de départ du PSG, le Costaricien privilégiera une destination exotique afin d’y terminer sa carrière. La Major League Soccer, où un certain David Beckham aimerait l’accueillir du côté de l’Inter Miami, a parfois été évoqué sans que cela n’ait néanmoins trouvé une confirmation sérieuse.