PSG : Leonardo vise Alaba et Donnarumma ?

Au vu du contexte sanitaire, Leonardo souhaite réaliser un mercato ambitieux mais malin l’été prochain au Paris Saint-Germain.

Dans un premier temps, la priorité absolue du directeur sportif parisien est de boucler les prolongations de Neymar et de Kylian Mbappé. En ce qui concerne le Brésilien, un accord a été trouvé et l’annonce devrait intervenir dans les prochains jours. Dans le même temps, les négociations s’intensifient avec l’ancien Monégasque, sans qu’un terrain d’entente n’ait été trouvé pour le moment. Leonardo a bon espoir de boucler ce dossier épineux avant le début du mercato estival, ce qui lui permettrait ensuite de travailler sereinement sur le recrutement au côté de Mauricio Pochettino. D’autant qu’à en croire les informations de Don Balon, le directeur sportif du PSG a les idées claires sur le futur du club parisien.

Le média espagnol croit savoir que le Paris Saint-Germain vise deux joueurs de calibre international pour la modique somme de zéro euro au mercato. Comme indiqué à plusieurs reprises ces dernières semaines, Leonardo est très intéressé par le profil de Ginaluigi Donnarumma, qu’il considère comme le successeur tout désigné de Keylor Navas dans les buts du PSG. En fin de contrat en juin 2021, l’international italien n’a toujours pas prolongé en faveur de son club formateur, l’AC Milan. Une situation dont le PSG souhaite profiter afin de rafler la mise et ainsi s’offrir l’un des gardiens les plus prometteurs de la planète. Dans le même temps, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi restent très attentifs à la situation de David Alaba, qui va sans doute quitter le Bayern Munich libre de tout contrat à l’issue de la saison. L’Autrichien est l’une des priorités du Real Madrid, mais le PSG n’a pas encore dit son dernier mot dans ce dossier. On l’a bien compris, l’objectif de Paris est très clairement de se renforcer avec de joueurs de stature internationale sans pour autant se ruiner cet été.