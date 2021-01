PSG : David Alaba à Paris, le coup de poker de Leonardo !

Dans : PSG.

Désireux de renforcer sa défense au mercato estival, le Paris Saint-Germain suit plusieurs joueurs en fin de contrat en juin prochain.

Le nom de Sergio Ramos a été associé au PSG à plusieurs reprises même si aucun contact n’a été noué entre le club de la capitale et le défenseur du Real Madrid selon l’entourage du joueur. A l’affût des bonnes opportunités avec des stars en fin de contrat, Leonardo observe à coup sûr la situation de Sergio Ramos, mais le capitaine des Merengue n’est pas le seul grand défenseur central à figurer dans cette situation. En effet, David Alaba sera également libre de s’engager dans le club de son choix pour zéro euro au mois de juin prochain.

Tandis qu’un accord avait été annoncé de manière un peu précipité avec le Real Madrid mardi matin, il semblerait que le Paris SG s’intéresse également au défenseur du Bayern Munich, capable de jouer dans l’axe et sur le côté gauche. Le club de la capitale est à l’affût, mais le joueur ne décidera de son avenir qu’à la fin de la saison selon Simon Rovera, journaliste pour Téléfoot. « Leonardo reste attentif sur le dossier Alaba. L’autrichien n’a pas encore donné son accord au Réal Madrid. Barcelone aussi dans la course au joueur du Bayern Munich qui va prendre une décision sur son avenir à la fin de la saison » a publié le journaliste, pour qui le Paris SG se verrait bien réaliser le gros coup du mercato en s’attachant les services du polyvalent et talentueux défenseur autrichien gratuitement. Reste maintenant à voir quel sera le choix du joueur, tandis que Liverpool a également cité par SkySport comme un club intéressé par David Alaba au cours de la journée de mardi.