Transfert : Alaba au Real Madrid, son père dément !

Dans : Bundesliga.

Ce mardi matin, la presse espagnole s’est emballée en annonçant que David Alaba avait d’ores et déjà signé un pré-contrat en faveur du Real Madrid.

Dans son édition du jour, Marca expliquait que le défenseur du Bayern Munich, en fin de contrat au mois de juin prochain, avait d’ores et déjà passé les examens médicaux préalables à sa signature au Real Madrid. Il semblerait que des négociations soient bien en cours entre l’Autrichien et le champion d’Espagne en titre. Toutefois, aucun accord définitif n’a pour l’instant été trouvé selon le père et agent de David Alaba, lequel a réagi au micro du média allemand Sport1.

« Aucune décision n'a encore été prise et David n'a pas encore signé au Real. A côté du Real, il y a aussi d'autres clubs intéressés et ce qui compte pour lui pour l'instant, c'est d'être complètement concentré sur ses performances avec le Bayern » a lâché George Alaba, qui refuse de vendre la mèche au sujet d’une éventuelle signature au Real Madrid. De son côté, Sky Sport indique que Liverpool surveille la situation et se tient prêt à dégainer une proposition de contrat à David Alaba, au cas où les négociations finiraient par échouer avec le Real Madrid. Un temps annoncé dans le viseur du PSG, l’Autrichien a décidément des prétendants de renom…