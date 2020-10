PSG : Danilo Pereira réserve son abonnement en défense

Dans : PSG.

Face à Dijon samedi soir, Thomas Tuchel a aligné Danilo Pereira en défense centrale. Une expérience qu’il devrait reconduire à Istanbul en Ligue des Champions…

Le capitaine du FC Porto ne s’attendait sans doute pas à évoluer en défense centrale dès son deuxième match sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Mais face à Dijon, c’est bien dans cette position inhabituelle (pour lui) que l’international portugais a joué. Et pour cause, Thomas Tuchel a fait le choix étonnant de repositionner Marquinhos au milieu de terrain, malgré les départs de Thiago Silva et de Tanguy Kouassi en défense. Face à Basaksehir ce mercredi (18h55), Thomas Tuchel va reconduire l’expérience. Et il y a peu de suspense puisque c’est l’entraîneur allemand lui-même qui l’a confirmé en conférence de presse…

« Marquinhos milieu contre Dijon ? C'était une décision pour l'équipe, pas contre quelqu'un, pas contre Danilo. J'ai beaucoup réfléchi à cela. J'ai beaucoup aimé ce qu'il nous a apporté au milieu. Il est plus important pour l'équipe à ce poste, il jouera au milieu mercredi. Danilo est très fort de la tête, dans les duels aériens. C’est très important. Il joue avec Kim, qui a beaucoup d’expérience à ce poste. J’espère que ça va lui donner de la confiance. Il est très à l’aise avec le ballon. C’est une bonne chose pour nous car dans le foot d’aujourd’hui, le jeu de passes commence avec le défenseur. Il doit maintenant s’adapter sur des détails défensivement. J’espère qu’il pourra lors des prochains matchs évoluer face au jeu sans se soucier de ce qu’il doit protéger dans son dos. J’espère qu’il va continuer à jouer avec de la confiance et le même état d’esprit qu’il a démontré jusqu’à maintenant » a commenté Thomas Tuchel, laissant peu de place au doute sur le fait que Danilo Pereira va s’abonner au poste de défenseur central cette saison au PSG. A la surprise générale…