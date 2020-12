PSG : Daniel Riolo annonce Lionel Messi à Paris en 2021 !

Dans : PSG.

Suite à la belle victoire du Paris Saint-Germain contre Manchester United mercredi en Ligue des Champions (3-1), Neymar a lâché une bombe autour de Lionel Messi.

Dans l’après-match de MU-PSG, au micro d’ESPN, Neymar a effectivement confié sa volonté de rejouer avec Lionel Messi un jour : « Ce que je veux, c'est recommencer à jouer avec Messi. J'espère que nous pourrons être ensemble la saison prochaine ». Une déclaration sortie de nulle part qui a forcément enflammé tous les médias sportifs du monde, et notamment en Espagne et en France. Il faut dire que cet appel du pied du Brésilien à l’Argentin n’est pas anodin. Déjà parce que ce désir de Neymar n’est pas nouveau, vu que l’attaquant de 28 ans avait déjà fait tout son possible pour faire venir le sextuple Ballon d’Or à Paris l’été dernier, en lui promettant une vie heureuse à Paris. Mais aussi parce que Leonardo garde Messi dans son viseur. Et même si ce dossier sera forcément complexe, tout le monde commence à y croire du côté du PSG. Selon Daniel Riolo, la venue de la Pulga à Paris est déjà même actée pour 2021. « Là, on est entre nous, et je peux même dire que Messi sera au PSG la saison prochaine ! Je suis très sérieux : Messi sera au PSG la saison prochaine », a lancé le journaliste de RMC. Une information très importante qui paraît tout à fait crédible.

En fin de contrat en juin prochain, Messi sera libre de signer dans le club de son choix dès le mois de janvier, sauf s’il décide de prolonger son bail avec le Barça d’ici là, ce qui n’en prend pas le chemin… Autant dire que même si le PSG aura de sérieux concurrents, comme le Manchester City de Pep Guardiola, la direction qatarie va désormais faire son maximum pour transformer ce rêve en réalité. Et pour cela, le PSG pense de plus en plus à laisser Mbappé de côté, sachant que le champion du monde n’est pas encore ouvert à une prolongation. Plutôt dirigé vers l’étranger, et notamment au Real Madrid, Mbappé pourrait donc être transféré pour plus de 200 millions d’euros en 2021. Un chèque qui permettrait au PSG d’assurer plus sereinement la potentielle venue de Messi au Parc des Princes. Neymar en rêve en tout cas ! Les supporters parisiens aussi.