PSG : Cristiano Ronaldo, Messi… Neymar se fait remettre à sa place

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Très critiqué après la défaite à Liverpool (3-2), Neymar a bien réagi lors de la 2e journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions.

L’attaquant du Paris Saint-Germain s’est offert un triplé face à l’Etoile Rouge de Belgrade (6-1) mercredi, ainsi qu’une multitude d’éloges sur sa capacité à faire jouer ses coéquipiers. Mais les commentaires sont différents de l’autre côté de la Manche, où l’on considère que le Brésilien n’a pas à se vanter de sa performance. Au micro de Sky Sports, l’ancien milieu de terrain Steve Sidwell a remis Neymar à sa place, derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, notamment à cause de la Ligue 1.

« Pour faire partie de cette catégorie, il doit être régulier et reproduire ce genre de performances semaine après semaine. Il doit aussi quitter la Ligue 1. Il ne peut pas rester là-bas, sinon on ne peut pas les comparer, a commenté l’ex-joueur de Chelsea. On ne peut pas comparer avec ce que Ronaldo et Messi ont fait au plus haut niveau. Ronaldo a réussi en Premier League et en LdC. Neymar a rejoint la Ligue 1 pour être le meilleur là-bas. Oui, il a inscrit un triplé mais ce n'est rien comparé aux deux autres. Il doit le refaire semaine après semaine. » Et surtout face à des adversaires plus redoutables.