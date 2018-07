PSG : Cristiano Ronaldo est parti du Real, Neymar le félicite

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Encore en vacances après son élimination en quarts de finale de la Coupe du monde, Neymar ne fait pas trop de folies et reste au Brésil où il multiplie les apparitions médiatiques ou caritatives. Cela lui permet de dire tout le bien qu’il pense de ses coéquipiers ou de son club, et d’annoncer même qu’il compte bien rester encore un bout de temps au PSG, histoire de mettre un terme aux rumeurs sur son transfert au Real Madrid. Il faut dire que le club merengue cherche une star mondiale après le départ de Cristiano Ronaldo. Et en attendant, c’est la Juventus Turin et tout le football italien qui peuvent se frotter les mains, comme l’avoue sans détour Neymar.

« L’arrivée de Cristiano Ronaldo à la Juventus va changer la face du football italien. J’espère que ça va permettre de retrouver le football italien que je regardais quand j’étais plus jeune. Cristiano est un joueur de grande qualité. C’est une légende du football. Un génie. C’est pour cela que nous devons le respecter », a livré le Brésilien, pas vraiment habitué à ce genre d’hommages, mais qui tenait visiblement à saluer à sa manière le changement d’ère qui s’est opéré cet été au Real Madrid.