PSG : Courbis se prend pour Tuchel et annonce un choix radical pour la Ligue 1

Les matchs s’enchainent pour le Paris Saint-Germain, mais peu importe la manière et le résultat pour les rencontres nationales, seule la double confrontation face à Manchester United sera prise en compte. C’est en partant de ce constat, et en voyant que les joueurs franciliens n’étaient pas dans leur meilleure forme ce mercredi face à Villefranche en Coupe du Roi, que Rolland Courbis préconise une solution drastique. A l’heure où l’effectif est jugé trop juste par Thomas Tuchel en personne, l’ancien coach de Bordeaux ou Marseille verrait bien le PSG aligner une équipe B ce samedi face à Bordeaux, histoire de ne pas griller inutilement des cartouches.

« Je pense qu’ils peuvent se permettre, grâce à ça, de faire l’impasse sur le match de Bordeaux, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Ce qui est intéressant, c’est de ne pas rajouter un blessé aux blessés qu’il y a déjà, des Marquinhos et Thiago Silva, les blessures n’arrivent pas qu’aux autres. Il ne manquerait plus que Mbappé et Cavani se blessent dans ce match-là, avec Verratti et Neymar en moins. Donc, pour moi, c’est une équipe B, ça fausse ou ça ne fausse pas, je m’en fous complètement. Et je m’occupe d’ores et déjà à partir de ce soir du match de mardi », a prévenu sur RMC un Rolland Courbis qui a au moins le mérite de dire tout haut ce qu’il pense, même si cela ne va pas plaire. Et avec 10 points d’avance sur Lille et deux matchs en moins, le PSG n’aurait pas grand chose à craindre d’une éventuelle contre-performance contre les Girondins. Les supporters parisiens préféreront même certainement cela à un nouveau blessé trois jours avant de défier Manchester United.