PSG : Courbis dézingue Mbappé le sprinteur

Dans : PSG.

Pour le premier match sous l'ère Mauricio Pochettino, Kylian Mbappé s'est montré particulièrement décevant face à l'AS Saint-Etienne.

Tous les yeux étaient braqué sur le PSG mercredi soir. Pour l'entrée en scène de Mauricio Pochettino, nouvel entraîneur du club, les Parisiens ont été tenus en échec (1-1) à Geoffroy Guichard face à Saint-Etienne. Apathiques dans le jeu, les champions de France en titre ont délivré une prestation plus que moyenne. Sans Neymar, Kylian Mbappé a été l'auteur d'un match très décevant. Incapable d'être décisif, l'attaquant, trop souvent prévisible, a été parfaitement maîtrisé par la défense des Verts. Une prestation alarmante pour Pierre Ménès, mais pas seulement. Au micro de RMC, Rolland Courbis s'est également montré très critique envers l'international français.

« Je ne suis pas surpris qu’actuellement il puisse être très moyen. Il suffit de remonter à 10 mois, pour ne pas dire 12 ou 13, pour voir qu'il va de blessure en blessure. C’est toujours 'Mbappé revient', 'Mbappé redémarre', donc là il va falloir prendre des décisions, reprendre à zéro. Là on n’a plus un Mbappé qui régresse mais un Mbappé qui ne ressemble plus à rien. Il faut voir ce qui s’est passé avec ses blessures, l’appréhension de la rechute. En plus c’est un footballeur-sprinteur, une catégorie très rare chez les grands joueurs » a déclaré le consultant. En fin de contrat en juin 2022 et alors qu'il n'a toujours pas prolongé, le Français a-t-il son avenir dans un coin de la tête ? Quoiqu'il en soit, le PSG aura besoin d'un grand Kylian Mbappé pour les échéances à venir. Après ce nouveaux faux-pas face à l'ASSE, les Parisiens ont 3 points de retard sur l'OL. Attendu au tournant, l'attaquant n'aura pas le droit à l'erreur face à Brest (samedi) et surtout contre l'OM lors du Trophée des Champions le 13 janvier prochain.