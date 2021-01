PSG : Pierre Ménès tire le signal d'alarme pour Mbappé !

Dans : PSG.

Titularisé sur le côté gauche de l’attaque du PSG à Saint-Etienne mercredi, Kylian Mbappé n’a pas réalisé un grand match.

Préservé face à Lille ou encore Lyon avant la trêve hivernale, l’attaquant du Paris Saint-Germain semble très loin de son pic de forme. C’est peu de le dire au vu de sa prestation décevante sur la pelouse de Saint-Etienne, mercredi soir lors de la 18e journée de Ligue 1. Sur son blog, Pierre Ménès n’a pas pris de gants au moment de commenter la prestation de l’ancien Monégasque. Un match à oublier pour Kylian Mbappé, dont les critiques sont également valables pour Angel Di Maria, également très décevant sur le front de l’attaque du Paris SG…

« À Geoffroy-Guichard, on attendait le premier match de Pochettino sur le banc parisien. Alors évidemment, trois jours seulement après son arrivée, il est impossible d’émettre un quelconque avis. Les Verts ont ouvert le score assez rapidement sur une boulette du duo Kehrer-Gueye exploitée par Bouanga et Hamouma. Trois minutes plus tard, Kean servi par Verratti a égalisé et on pouvait penser qu’avec sa possession de balle, le PSG parviendrait à faire la différence. Mais ça n’a jamais été le cas car, dans un style très différent, Di Maria et Mbappé ont été catastrophiques. L’Argentin n’a pas existé et le Français n’a pas de physique et aucun pouvoir d’accélération. Il fait presque de la peine et c’est assez inquiétant » a publié le journaliste de Canal +, qui attend plus de joueurs tels que Mbappé et Di Maria en l’absence de Neymar. Les deux stars du Paris Saint-Germain devront mieux faire contre Brest samedi et surtout contre l’Olympique de Marseille mercredi lors du Trophée des Champions au stade Bollaert de Lens.