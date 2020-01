PSG : Coup de tonnerre pour Cavani, une offre XXL se prépare

Dans : PSG.

Arsenal débarque dans le dossier Edinson Cavani, et envisage de faire une offre capable de faire changer d’avis le PSG. De quoi relancer ce dossier qui semblait bouclé ?

Le PSG l’a fait savoir aux clubs intéressés, il ne compte pas se séparer d’Edinson Cavani cet hiver. Certes, le meilleur buteur de l’histoire du club sera libre de partir où bon lui semble en fin de saison sans que le PSG ne touche un centime, mais l’idée est de mettre sur pied la meilleure équipe possible pour la deuxième partie de saison, et donc de garder toutes les forces vives. Résultat, malgré le pressing de l’Atletico de Madrid, qui espérait négocier un transfert avec un peu d’avance, les dirigeants parisiens ont refusé toute négociation. Et si les enchères montaient, au point de faire réfléchir le Paris SG ?

C’est la révélation effectuée par El Chiringuito, pour qui Arsenal est prêt à monter au créneau pour récupérer l’Uruguayen. Comme d’autres clubs anglais, les Gunners ne trouvent pas le renfort voulu par leur manager, Mikel Arteta, et pourraient ainsi frapper fort avec Cavani. Il sera ainsi intéressant de savoir quelle sera la réaction de Nasser Al-Khelaïfi et de Leonardo si jamais Arsenal débarquait à Paris avec une offre de 20 ME ou plus. Certes, le champion de France n’a pas à ce point besoin d’argent pour équilibrer ses comptes, mais une telle vente pourrait lui permettre d’éviter un départ à zéro euro, et pourquoi pas de se renforcer avec un joueur d’avenir dès le mois de janvier…