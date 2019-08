PSG : Coup de tonnerre, cette recrue en or virée brutalement !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Thomas Tuchel a du faire face à un effectif très amoindri pour la rencontre de ce vendredi à Metz. Malgré ces manquements, Leandro Paredes n’a même pas trouvé sa place dans le onze de départ. Le milieu de terrain, acheté pour 47 ME en janvier seulement, ne fait déjà plus partie des plans de la direction. L’Argentin est poussé vers la sortie par ses dirigeants, annonce le journaliste sportif Abdellah Boulma, pour qui le PSG travaille avec le Bétis Séville pour tenter une solution lui permettant de partir.

Il s’agirait d’un prêt payant assorti d’une option d’achat, dans un système qui avait déjà fonctionné avec le club andalou lors du départ de Giovani Lo Celso. Un véritable aveu d’échec pour le PSG, qui paye là au prix fort l’investissement bizarre d’Antero Henrique, qui avait préféré faire jouer ses réseaux et ses relations pour faire venir Paredes du Zénith Saint-Pétersbourg, plutôt que de faire signer un Idrissa Gueye qui lui était désiré par Thomas Tuchel. Un incroyable bide qui pourrait même se terminer plus tôt que prévu, le PSG n’ayant clairement plus envie de laisser de temps à l’Argentin pour s’acclimater au jeu parisien.